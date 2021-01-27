Латвиец Расторгуев стал чемпионом Европы по биатлону в индивидуальной гонке

https://static.news.ru/photo/615a1ba4-60af-11eb-8a1d-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Андрей Аносов/СБР/ТАСС

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев одержал победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша). Он преодолел 20-километровую дистанцию с одним промахом за 52.04,7 секунды.

Второе место занял норвежец Эрлен Бьонтегорд, который с двумя промахами уступил лидеру почти полторы минуты. Бронзовую медаль завоевал его соотечественник Эндре Стрёмсхайм (2 промаха, +1.41,4). Россиянин Карим Халили даже с чистой стрельбой не смог подняться на пьедестал. Проиграв победителю почти две минуты, он финишировал четвёртым.

Кирилл Стрельцов занял 12-е место (3 промаха, +2.54,4) и показал лучшую скорость среди российских биатлонистов, а Никита Поршнев финишировал 14-м (2 промаха, +3.12,6).

Как сообщал NEWS.ru, российская биатлонистка Лариса Куклина, которая завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша), прокомментировала свои выступления и рассказала о задаче на эти соревнования.