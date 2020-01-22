Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене покинет Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), если организацию возглавит кто-то из команды её бывшего главы Дмитрия Шляхтина.
Если предстоящие выборы выиграет Юлия Тарасенко, Андрей Крупорушников или кто-то ещё из команды Шляхтина, я буду искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА, —
цитируетЛасицкене РИА Новости.
При этом спортсменка подчеркнула, что речь не идёт о смене гражданства.
Ранее NEWS.ru писал, что Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, метатель молота Сергей Литвинов и бегун Сергей Шубенков завели Instagram комиссии атлетов ВФЛА.
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