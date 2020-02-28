https://static.news.ru/photo/a170a668-5aa2-11ea-ab56-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Российская прыгунья Мария Ласицкене рассказала о своём отношении к новому президенту Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгению Юрченко. По её словам, то, что госчиновник, не имевший прежде отношения к спорту, взял на себя такую ответственность, возможно, говорит о его характере.

В любом случае, судить о его профессиональных качествах можно будет после первых шагов на новом посту, заявила Ласицкене в эфире «Матч ТВ».

У меня есть ему кредит доверия? У меня ничего нет, вот вообще ничего. Я просто живу и надеюсь, всё. Я сказала в глаза новому президенту, что сейчас доверия нет. Он это понимает, я надеюсь, — сказала легкоатлетка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что делегаты внеочередной выборной конференции ВФЛА 28 февраля выбрали новым президентом организации бывшего вице-губернатора Воронежской области Евгения Юрченко. Он — человек хорошо известный в бизнес- и политических кругах. По словам экс-члена президиума ВФЛА Алексея Кустова, назначение Юрченко «преследуется определёнными целями» бывшего министра спорта Виталия Мутко.