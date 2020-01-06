Мария Ласицкене Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, метатель молота Сергей Литвинов и бегун Сергей Шубенков создали в Instagram страницу комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), чтобы постоянно быть на связи с легкоатлетами.

Спортсмены отметили, что все вопросы, предложения и проблемы можно присылать на специальный адрес электронной почты.

Мы будем на них реагировать и решать, в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской лёгкой атлетике, — написано в сообщении.

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Уважаемые российские легкоатлеты, комиссия спортсменов ВФЛА создала эту страницу для того, чтобы постоянно быть с вами на связи! Вы можете присылать на электронный адрес russianathletes@gmail.com (он есть и в профиле страницы) все свои вопросы, предложения, рассказывать о проблемах, с которыми сталкиваетесь. Мы будем на них реагировать и решать, в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской лёгкой атлетике. Давайте станем активными вместе! Сергей Шубенков @sergey.shubenkov, Сергей Литвинов @hammerlit_sergej, Анжелика Сидорова @aanzh и Мария Ласицкене @lasitskene.maria #легкаяатлетика #trackandfield #россия #russia

Публикация от Rus T&F Athletes Commission (@rusathletes)

 

Ранее Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо руководству ВФЛА. Спортсмены подготовили руководству федерации вопросы по четырём пунктам, касающиеся выборов нового руководства ВФЛА, процесса выдачи нейтральных статусов, ответа по делу Лысенко и дорожной карты, которую ВФЛА должна была предоставить ещё 3 декабря, писал NEWS.ru.

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