https://static.news.ru/photo/fd3c2a72-312a-11ea-b440-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, метатель молота Сергей Литвинов и бегун Сергей Шубенков создали в Instagram страницу комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), чтобы постоянно быть на связи с легкоатлетами.

Спортсмены отметили, что все вопросы, предложения и проблемы можно присылать на специальный адрес электронной почты.

Мы будем на них реагировать и решать, в рамках возможностей нашей комиссии. На этой странице будет размещаться вся информация о шагах, которые предпримет комиссия для изменения нынешней ситуации в российской лёгкой атлетике, — написано в сообщении.

Ранее Ласицкене, Сидорова и Шубенков опубликовали открытое письмо руководству ВФЛА. Спортсмены подготовили руководству федерации вопросы по четырём пунктам, касающиеся выборов нового руководства ВФЛА, процесса выдачи нейтральных статусов, ответа по делу Лысенко и дорожной карты, которую ВФЛА должна была предоставить ещё 3 декабря, писал NEWS.ru.