https://static.news.ru/photo/7b208028-2b5e-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpgМария ЛасицкенеФото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press
Российская спортсменка Мария Ласицкене осталась недовольна предложением руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) провести встречу. По её словам, предложенные переговоры с членами комиссии спортсменов ВФЛА являются неуважением к ней.
Лично я встречаться с нынешним руководством ВФЛА не планирую ни 10 января, ни в дальнейшем, — говорится в сообщении трёхкратной чемпионки мира, которое она разместила в Instagram.
Ранее NEWS.ru сообщал, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков опубликовали открытое письмо руководству ВФЛА. Спортсмены подготовили руководству федерации вопросы по четырём пунктам, касающиеся выборов нового руководства ВФЛА, процесса выдачи нейтральных статусов, ответу по делу Лысенко и дорожной карты, которую ВФЛА должна была предоставить ещё 3 декабря.