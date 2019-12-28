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Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что с негативными проявлениями в спорте надо бороться, однако он отметил, что вряд ли получится их полностью искоренить.

Конечно, когда идёшь на стадион, хочется получить удовольствие, а не видеть безобразное поведение фанатов и слышать мат-перемат. Да, победить абсолютно все негативные явления, как мат и тот же допинг, наверное,...