Ласицкене пожаловалась, что от жары у неё «плавятся мозги»

Российская прыгунья в высоту, неоднократная чемпионка мира Мария Ласицкене, с трудом пробившаяся в финал соревнований на Олимпиаде в Токио, прокомментировала свои трудности и пожаловалась на погоду. По словам спортсменки, у неё плавятся мозги из-за жары.

Как я ощущаю себя после своего долгого ожидания Олимпийских игр? Мне жарко. Но на самом деле, я рада быть здесь. Ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары, — рассказала Ласицкене.

Квалификационные прыжки спортсменки исполняли при температуре 31 градус. Финал соревнований в прыжках в высоту у женщин состоится в Токио 7 августа. Пока в активе российских легкоатлетов в Токио нет ни одной медали.