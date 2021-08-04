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Ласицкене пожаловалась, что от жары у неё «плавятся мозги»

07:29, 05 августа 2021
Ласицкене пожаловалась, что от жары у неё «плавятся мозги» Мария Ласицкене Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
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Российская прыгунья в высоту, неоднократная чемпионка мира Мария Ласицкене, с трудом пробившаяся в финал соревнований на Олимпиаде в Токио, прокомментировала свои трудности и пожаловалась на погоду. По словам спортсменки, у неё плавятся мозги из-за жары.

Как я ощущаю себя после своего долгого ожидания Олимпийских игр? Мне жарко. Но на самом деле, я рада быть здесь. Ничего внятного больше в голову не приходит, у меня мозги расплавились от этой жары, — рассказала Ласицкене.

Квалификационные прыжки спортсменки исполняли при температуре 31 градус. Финал соревнований в прыжках в высоту у женщин состоится в Токио 7 августа. Пока в активе российских легкоатлетов в Токио нет ни одной медали.

Как стало известно ранее, российская спортсменка Мария Ласицкене вышла в финал олимпийского турнира в Токио по прыжкам в высоту, взяв необходимую для этого высоту 1,95 метра с третьей попытки.

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