Ласицкене поддержала легкоатлета Шубенкова

https://static.news.ru/photo/172049fa-6181-11eb-a3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oliver Weiken/dpa

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на информацию о том, что легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный тест на допинг.

Когда увидела новость про Серёжу, то просто хотелось сесть и плакать. Но я хочу поддержать Сергея. Пока не будет официально доказано, что он в чём-то виновен, я отказываюсь верить слухам. Мы прошли через слишком многое, чтобы всё закончилось именно так, — написала Ласицкене в сторис Instagram.

Ранее источник NEWS.ru, близкий к Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщил, что в допинг-пробе чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами был обнаружен фуросемид.

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, завоевавший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 м. Сергей был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он является заслуженным мастером спорта России.

Ранее NEWS.ru писал, что российский легкоатлет Сергей Шубенков назвал клеветой информацию о том, что он сдал положительный тест на допинг.