Ласицкене ответила на травлю украинки Магучих после совместного фото

Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Токио Мария Ласицкене ответила на травлю, с которой столкнулась украинская спортсменка Ярослава Магучих после совместного фотоснимка по итогу соревнований по прыжкам в высоту. Своим мнением россиянка поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

Самое главное, чтобы Ярославе и остальным украинским девочкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дёргал. Всё остальное не имеет значения, — написала Ласицкене.

Как утверждает олимпийская чемпионка, никакие заявления не изменят ее тёплого отношения и уважения к украинским атлетам. Она отметила, что считает тему закрытой и более не намерена комментировать происходящее.

7 августа Магучих стала бронзовой призёркой Олимпиады в прыжках в высоту. После она обнялась и отпраздновала успех с россиянкой Марией Ласицкене, которая выиграла золото. В соцсетях появилась совместная фотография легкоатлеток.

После этого сообщалось, что Магучих затравили в соцсетях из-за фото с Ласицкене. А затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины. Но дело не ограничилось только социальными сетями. Спортсменку назвали биомусором экс-депутаты. Одной из них стала Ирина Фараон. По её мнению, Магучих подтвердила, что Россия и Украина являются одним народом, о чём говорит президент РФ Владимир Путин. В НОК Украины призвали перестать смешивать политику и спорт.

Тренер украинки и вовсе призналась, что не хотела приступать к работе после таких комментариев. Она плакала и старалась оградить спортсменку.