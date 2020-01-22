Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не собирается участвовать в соревнованиях «Русская зима» из-за ситуации во Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Решение не выступать на «Русской зиме» - это своего рода реакция на то, что сейчас происходит в российской лёгкой атлетике и на людей, которые всё ещё стоят у руля ВФЛА, — цитирует Ласицкене РИА Новости.