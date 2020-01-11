Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не собирается вступать в контакт с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА), пока руководство организации не уйдёт в отставку.
Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство федерации легитимными, —
сказалаЛасицкене ТАСС.
Она отметила, что нынешнее руководство ВФЛА не интересуется судьбой атлетов.
Ранее NEWS.ru писал, что Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, метатель молота Сергей Литвинов и бегун Сергей Шубенков завели Instagram комиссии атлетов ВФЛА.
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