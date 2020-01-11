https://static.news.ru/photo/cba39e16-347f-11ea-9e0d-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не собирается вступать в контакт с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА), пока руководство организации не уйдёт в отставку.

Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство федерации легитимными, — сказала Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что нынешнее руководство ВФЛА не интересуется судьбой атлетов.

Ранее NEWS.ru писал, что Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, метатель молота Сергей Литвинов и бегун Сергей Шубенков завели Instagram комиссии атлетов ВФЛА.