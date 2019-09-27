https://static.news.ru/photo/116557de-e154-11e9-a1c8-fa163e074e61_660.jpg Мария Ласицкене Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россиянки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова выполнили квалификационные нормативы и вышли в финальную стадию соревнований в своих дисциплинах на чемпионате мира по лёгкой атлетике, стартовавшем сегодня в столице Катара Дохе.

Ласицкене в прыжках в высоту с первой попытки преодолела планку на отметке 1,94 метра, что обеспечило ей, как и ещё 11 спортсменкам, показавшим такой результат, участие в финальном раунде, который намечен на 30 сентября.

Мария Ласицкене выиграла два последних чемпионата мира (2015 и 2017 годов) и является главным фаворитом нынешнего турнира по прыжкам в высоту в Дохе.

В секторе для прыжков с шестом лишь одна из трёх россиянок сумела справиться с квалификационным нормативом (4,60 метра): Анжелика Сидорова с первой попытки преодолела планку на этой высоте.

Алёна Лутковская и Ирина Иванова с результатом 4,35 метра заняли места в конце третьего десятка и не пробились в финальную часть соревнований, которая запланирована на 29 сентября.

Также не смогли пройти в финал соревнований по метанию молота россиянки Елизавета Царёва и Софья Палкина, занявшие по итогам квалификации 15-е и 19-е места соответственно, а также Екатерина Ивонина, показавшая 19-й результат в беге на 3 тысячи метров с препятствиями.

Российские легкоатлеты выступают на чемпионате мира в Катаре без флага и гимна страны, в статусе нейтральных спортсменов, поскольку Международная федерация лёгкой атлетики (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) из-за многочисленных нарушений антидопинговых правил, писал ранее News.ru.