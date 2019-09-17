https://static.news.ru/photo/dceaf38a-d92c-11e9-89d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В итоговую заявку на чемпионат мира — 2019 по лёгкой атлетике вошли 29 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Турнир пройдёт с 27 сентября по 6 октября в столице Катара Дохе. В числе российских спортсменов, которые примут участие в соревнованиях, Мария Ласицкене (прыжок в высоту), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), Дарья Клишина (прыжок в длину), Максим Афонин (толкание ядра) и Илья Шкуренев (десятиборье).

По словам главного тренера сборной России Юрия Борзаковского, были вопросы в женском шесте, так как квота составляет три спортсмена от страны, а в этом виде программы есть четыре спортсменки с нейтральным статусом. В итоге в заявку помимо Сидоровой также вошли Алёна Лутковская и Ирина Иванова.

Кроме того, по словам тренера, метатель диска Алексей Худяков не выполнил норматив, но получил право выступить в Дохе, попав в число 32 сильнейших дискоболов мира согласно рейтингу сезона.

Конечно, очень жаль тех ребят, которые, имея норматив и находясь в отличной форме, не получили нейтрального статуса и не смогут выступить в Дохе, — приводит слова главного тренера сборных команд России по лёгкой атлетике Юрия Борзаковского пресс-служба ВФЛА.

Ранее News.ru сообщал, что на данный момент до международных стартов допущены 129 россиян.