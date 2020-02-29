Представитель Южной Кореи биатлонист Тимофей Лапшин, ранее выступавший за сборную России, считает, что Александру Логинову нужно было извиниться за использование допинга.
Я изначально не понимал его позицию — закрыться. Да, Саша отбыл срок, но когда вернулся, сказал бы: «Было дело, грешен, теперь чистый, всё осознал». Извинения могли пойти ему на пользу, — сказал Лапшин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление запрещённого ЭПО (эритропоэтин). Он вернулся в спорт в 2016-м.
Ранее NEWS.ru писал, что рано утром 22 февраля итальянская полиция устроила обыски в номерах российских биатлонистов. Позже посольство Италии в России сообщило, что сотрудники правопорядка никаких улик не нашли. После этого полиция приезжала к Логинову второй раз, поздно ночью накануне масс-старта. В результате этого Логинов решил отказаться от участия в масс-старте на чемпионате мира в Италии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен