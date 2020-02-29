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Седьмой этап Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове-Место может быть отменён из-за коронавируса.

На данный момент в Нове-Место госпитализирован мужчина с симптомами коронавируса, он недавно вернулся из Италии. Также власти города опасаются прибытия на соревнования большого количество итальянских болельщиков. Мэр Нове-Место Михал Шмарда...