Директор «Самбо-70» призвал обсудить Щербакову, а не Косторную

https://static.news.ru/photo/ee2fc0ce-a777-11eb-a510-96000091f725_660.jpg Анна Щербакова Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев признался, что ему надоело обсуждать чемпионку Европы Алёну Косторную и её возвращение к Этери Тутберидзе. Он утверждает, что нужно говорить про чемпионку мира 2021 года Анну Щербакову, передаёт телекомпания «Новый Век».

Более того, по его словам, в России много талантливых детей в разных видах спорта.

У всех великих спортсменов непростые отношения с великими тренерами. Тут ничего нового нет, касается всех видов спорта. Говорить надо не про Косторную, а про Анну Щербакову, которая стала чемпионкой мира, — сказал Лайшев.

Ранее российская фигуристка Алёна Косторная исполнила тройной аксель на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». На прыжке был зафиксирован степ-аут.

Последний раз 17-летняя фигуристка исполняла тройной аксель на чемпионате Европы в Граце в 2020 году, который стал для неё победным. После того как Алёна перешла в команду тренера Евгения Плющенко, она не выполняла элемент ультра-си. Причиной подобного стали перерыв в тренировках и перенесённая болезнь. Вернувшись к Этери Тутберидзе, с которой она работала с сезона-2017/18, главным условием тренеров стало восстановление приёма.

Ранее сообщалось, что чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опровергли появившуюся информацию об уходе от Тамары Москвиной к Нине Мозер.