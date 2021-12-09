Кёрлингистка Сидорова расплакалась после невыхода на ОИ-2022 в Пекине

Российская кёрлингистка Анна Сидорова не смогла сдержать слёз после поражения в полуфинале олимпийского квалификационного турнира среди смешанных пар. Спортсменка в дуэте с Алексеем Тимофеевым проиграла соперникам из США и не смогла отобраться на соревнования в Пекин.
В полуфинале олимпийской квалификации Сидорова и Тимофеев уступили американцам Вики Персинджер и Криу Плайсу со счётом 4:6. Таким образом, дуэт из США гарантировал себе участие в зимних Олимпийских играх, а российская пара лишилась шансов на поездку в Пекин.
По этому случаю Сидорова
В активе Сидоровой значатся одна серебряная и четыре бронзовые медали чемпионата мира, а также два золота, серебро и бронза первенств Европы.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что страны, объявившие дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, неизбежно заплатят за свои поступки. По его словам, использование США, Австралией, Великобританией и Канадой олимпийской платформы для политических манипуляций непопулярно и ведёт к самоизоляции.