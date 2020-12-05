Квоту российских легкоатлетов для участия в Олимпиаде установят в марте

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена в марте 2021 года определиться с количеством легкоатлетов из России, которым позволят выступать на токийской Олимпиаде.
Об этом ТАСС
Для участия в Олимпиаде российские легкоатлеты также должны выполнить норматив. В настоящее время этому критерию соответствуют уже более 20 спортсменов.
В ноябре 2015 года членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено на фоне допингового скандала. В августе 2020 года ВФЛА при содействии Минспорта РФ выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежнего руководства федерации к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. 31 августа ВФЛА также направила в World Athletics дорожную карту по борьбе с допингом.
Как передавал NEWS.ru, 30 ноября на пост президента ВФЛА был избран гендиректор АО «Скоростные магистрали» Пётр Иванов.