Квоту российских легкоатлетов для участия в Олимпиаде установят в марте

https://static.news.ru/photo/70f22150-3716-11eb-8049-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намерена в марте 2021 года определиться с количеством легкоатлетов из России, которым позволят выступать на токийской Олимпиаде.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ассоциации. Собеседник агентства отметил, что ещё до вызванного пандемией коронавируса переноса Олимпийских игр на 2021 год было принято решение о допуске 10 россиян. В марте рассмотрят новую программу ANA (Authorized Neutral Athletes, допущенные нейтральные атлеты).

Для участия в Олимпиаде российские легкоатлеты также должны выполнить норматив. В настоящее время этому критерию соответствуют уже более 20 спортсменов.

В ноябре 2015 года членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics было приостановлено на фоне допингового скандала. В августе 2020 года ВФЛА при содействии Минспорта РФ выплатила World Athletics штраф в размере $6,31 млн за причастность прежнего руководства федерации к фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Даниила Лысенко. 31 августа ВФЛА также направила в World Athletics дорожную карту по борьбе с допингом.

Как передавал NEWS.ru, 30 ноября на пост президента ВФЛА был избран гендиректор АО «Скоростные магистрали» Пётр Иванов.