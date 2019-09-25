25 сентября подмосковный баскетбольный клуб «Химки» принимал дома польский коллектив «Зелёна-Гура». Для российской команды матч начался и завершился достаточно сумбурно: первые минуты «жёлто-синие» уступали сопернику, а последние — пытались удержать разницу в четыре очка. И смогли. Матч закончился со счётом 79:75.

Да, в течение игры подопечные Римаса Куртинайтиса не позволяли сопернику завладеть инициативой, но назвать их явным фаворитом было нельзя. И, пожалуй, главная проблема этой игры заключалась как раз в отсутствии лидеров, которые несут коллектив вперёд: Алексей Швед, Энтони Гилл, Тимофей Мозгов, Крис Крамер и Евгений Валиев не смогли помочь команде из-за травм. С их отсутствием наставнику подмосковного клуба есть над чем задуматься и работать.

Основное преимущество польской команды — «отбирай и беги», но этого оказалось мало, чтобы опередить соперника, хоть и главный тренер Жан Табак после поражения признался, что знал о проблемах подмосковного коллектива с составом.

khimkibasket/vk.com

Я знал, что «Химки» испытывали определенные проблемы с составом. В начале матча мы испытывали определенное давление — трибуны, начало [сезона] лиги ВТБ, и сам соперник. Однако по ходу матча мы проснулись, предприняли огромные усилия для того, чтобы отыграться. У нас тоже имеются большие проблемы с составом, потому что предсезонную [подготовку] мы проводили с пятью-шестью баскетболистами основы, и сейчас мы находимся далеко не в тех кондициях, в которых хотели бы: неважно защищались, не очень хорошо реализовывали своё владение. Пока мы играем не в тот баскетбол, который я хотел бы видеть. Однако тот факт, что мы догнали «Химки» и были на расстоянии одного броска — говорит о многом. У нас были варианты, возможность сравнять счёт и победить соперника. Но я считаю, что это неплохой старт. Жан Табак главный тренер БК «Зелёна-Гура»

После игры 59-летнего наставника «Химок» Римаса Куртинайтиса нельзя было назвать спокойным.