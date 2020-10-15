Куртинайтис из-за долга не смог вылететь с «Химками» на матч Евролиги

https://static.news.ru/photo/c05947aa-0f89-11eb-a3d5-fa163e074e61_660.jpg Римас Куртинайтис Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис не смог полететь с командой в Испанию на матч Евролиги с мадридским «Реалом», который состоялся в среду, 14 октября.

Причиной стал неоплаченный налог за купленный автомобиль. В итоге коллектив отправился во вторник, 12 октября на игру без литовского специалиста, сообщил NEWS.ru источник близкий к Евролиге. На следующий день он полетел в Стамбул (Турция), откуда отправился в Мадрид. Если бы игра состоялась в любом другом городе — Барселоне, Валенсии или Витории — 60-летний тренер не успел бы на игру.

Подмосковные «Химки» уступили на площадке мадридского «Реала» — 85:94 (25:25, 16:24, 16:21, 28:24). «Жёлто-синие», из-за вспышки коронавируса в команде сумевшие выставить на игру лишь восемь игроков (в том числе трёх молодых резервистов — Владислава Одинокова, Ивана Евстигнеева и Владислава Шарапова), достойно сражались против «королевского клуба». Лучшую результативность среди химчан показали Девин Букер (22 очка, 6 подборов) и Вячеслав Зайцев (21 очко, 9 «ассистов»).

В пятницу, 16 октября, «Химки» сыграют на выезде с «Басконией» из Витории. В понедельник, 19 октября «жёлто-синим» на домашней арене в рамках Единой лиги ВТБ примут «Астану». Интересно, вернётся ли Куртинайтис в Москву с командой или полетит вновь через Стамбул.

В понедельник, 19 октября, пройдёт очередное заседание баскетбольной Евролиги, посвящённое принятию изменений в регламент COVID-19, ранее писал NEWS.ru.