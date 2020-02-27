https://static.news.ru/photo/bd51aaaa-59a6-11ea-85ea-fa163e074e61_660.jpg Никита Курбанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский ЦСКА в ответном матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги уступил каталонской «Барселоне» со счётом 80:82 (15:18; 25:19; 20:26; 20:19). Форвард «армейцев» Никита Курбанов рассказал, почему «красно-синие» не смогли удержать преимущество после первой половины игры, как действовать против баскетболиста «Барсы» Николы Миротича, и как на коллектив сказывается отсутствие тяжелого форварда Андрея Воронцевича.

— Великолепный по эмоциям матч, но очень обидное поражение, обидно сложилась концовка и непонятно, почему именно так: не хватило концентрации или везения? Как считаете?

— Тяжело ссылаться на что-то одно. Конечно, мы допустили определенный ряд ошибок в конце, который не позволил нам иметь более комфортную разницу, чем то, чтобы решалось все последним броском. Тем не менее, матч очень хороший, сложный. Но, к сожалению, мы думали, что сможем выиграть последним броском, оказалось, что нет.

— Первая четверть получилась немного скомканной: ненужные фолы, некоторая нереализация бросков. Почему не сразу пошла игра?

— Да, отрезками мы где-то не могли реализовать броски, где-то были пробелы в нападении — такие ошибки мы не должны были допускать. Но по моим ощущениям в защите играли очень достойно: хорошо менялись, агрессивно, за любой мяч боролись и большинство выиграли. Но этого не хватило, особенно в конце встречи, чтобы переломить ход игры в свою пользу, чтобы более комфортно себя чувствовать. Возможно, небольшая пауза в Евролиге сбивает ритм, и начало матча — это всегда определённые нервы. Мы играли хорошо, но ряд ошибок в конце и дал исход матча. С такими командами, как «Барселона», это не прощается. Да, Майку удалось реализовать бросок в конце, но Миротич забросил более сложный мяч. Будем делать выводы.

— Можно сказать, что «Барселона» поняла, как действовать против Джеймса, а ЦСКА против Миротича — нет?

— Не знаю, не скажу так.

— Но у Майка, откровенно говоря, игра не шла хорошо.

— Возможно, но мы не проиграли 20 очков и не были зависимы только от его нападения. Тяжело сказать, что на Майке есть какая-то вина. Он наш лидер команды, мотор. Нельзя говорить, что он был менее эффективен, чем Миртич для своей команды. Если бы мы сейчас выиграли, вряд ли бы обсуждали, кто эффективен, а кто нет. Несмотря на то, что Майк не набрал те очки, которые он всегда набирает в матче, игра была интересной. Сейчас у нас все мысли о том, что надо изучить ошибки. Впереди нас ждут очень тяжёлые игры на выезде. Мы идём дальше.

— В Каталонии шесть игроков набрали десять и более очков. В этот раз результативность немного подвела. Почему?

— Баскетбол такая игра, что сегодня можно забить, а завтра нет. Бывают моменты, когда игрок не может забить 20 очков. Опять же, повторюсь: если Майк не сумел реализовать все очки, он действовал полезно в других компонентах. Сейчас тяжело по горячим следам идти по статистике. Когда ты находишься на площадке, ты многое не видишь. Со стороны, две-три потери в конце встречи не позволили переломить игру. Забей мы два-четыре очка, они сыграли бы нам в плюс. Все решалось последним броском. Мы забили, игра могла перейти в овертайм, но Миротич реализовал тяжелейший бросок.

— Как сдерживать Николу Миротича, который из матча в матч становится лучшим по результативности в «Барселоне»?

— Понятно, что у Миротича большой арсенал владения мячом и карт-бланш в команде, у него огромный опыт в НБА. Но это Миротич, окей, пускай он забивает нам 20, но нам важно, чтобы другие не забили.

— Сильно ли сказывается отсутствие Андрея Воронцевича, который сильно помог в Испании?

— Конечно, когда у тебя сезон насыщен играми, тяжело. Каждого игрока всегда не хватает, приходится действовать где-то экстренно, где-то перестраивать защиту и нападение. Каждый год какой-то баскетболист получает травму. Это нормально, это жизнь команды.

— «Солд аут» в «Мегаспорте». Создавало ли это дополнительное давление или напряжение?

— Нет, но, возможно, первые минуты были волнительны. При нынешнем расписании, когда у тебя одна игра в пять дней — это довольно-таки большой перерыв считается. Поэтому понадобилось некоторое время, чтобы войти в игровой ритм. Спасибо большое болельщикам, которые пришли нас поддержать.