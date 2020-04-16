Курбанов: не нахожусь в той стадии, когда начинает «крышак ехать»

https://static.news.ru/photo/169d9256-7fed-11ea-9699-fa163e074e61_660.jpg Никита Курбанов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Форвард баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов рассказал, что самое сложное в условиях самоизоляции.

Меня вообще не напрягает, что мы находимся на самоизоляции, больше то, что остановился весь внешний мир. Непривычно, когда ты доезжаешь до магазина, а кругом пусто. Визуально неприятно, когда все ходят в масках, перчатках. Но я не нахожусь в той стадии, когда начинает «крышак ехать», — сказал Курбанов в эфире программы CSKAbasket Show .

Кроме того, 33-летний баскетболист отметил, что в сложившейся ситуации важно «справляться с внутренними эмоциями, контролировать себя и не срываться».

Хочется уже подстричься, привести себя в порядок. Да и вообще хочется войти в прежний ритм жизни. График в этом году, как и на протяжении нескольких предыдущих лет, очень насыщенный. Порой в это время думаешь, как бы организовать перерывчик, провести неделю без игр. Сейчас всё случилось, и не понимаешь, что делать дальше. Важно справляться с внутренними эмоциями, не срываться, контролировать себя, — добавил он.

Баскетбольный клуб ЦСКА после 28 матчей регулярного чемпионата Евролиги занимает занимает четвёртую строчку. В Единой лиге ВТБ, которая объявила о досрочном завершении сезона, «армейцы» располагаются вторыми, уступая только подмосковным «Химкам».

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