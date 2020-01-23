ЦСКА не без потерь разобрался с «Валенсией» со счётом 81:70 (20:17, 22:22, 18:17, 21:14), завершив ответные встречи против испанских коллективов всеми победами в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Форвард «армейцев» Никита Курбанов в интервью NEWS.ru рассказал, почему первая половина матча значительно отличалась от второй, а также поздравил напарников с хорошей игрой.

— Три испанские команды и три победы. Как впечатления от игры?

— Нужно было использовать те моменты, которые предлагала нам «Валенсия», находить общие возможности для атаки, они всё время использовали наше нападение на хороший процент. Важно было психологически выстоять, потому что «Валенсия» обыграла сначала «Химки», затем «Зенит». Мы понимали, что команда серьёзная и стоит немного расслабиться, они моментально накажут. Поэтому очень важно было держать концентрацию, выполнять ту установку, которую мы приняли на матч. Думаю, что благодаря этому игра и прошла достаточно равноценно, хоть временами казалось, что мы немного просели, но нет, на самом деле мы держали темп игры под контролем, оставалось только реализовать броски и защищаться два-три раза подряд, что мы удачно и сделали. Команда нашла свои открытые броски, реализовала преимущество почти в десять очков и победила. Данни [Хэкетт] — большой молодец, реализовал в конце два важных трёхочковых, благодаря чему снял все вопросы по результату встречи, и все переживания по поводу счёта остались позади. Плюс Йоханнес сыграл очень хорошо: он реализовал практически все моменты, которые были, на него часто пасовали, он закидывал по три очка, использовал свои габариты под кольцом. Вообще все молодцы, каждый помог. Спасибо большое коллективу.

— Первые две четверти получились для «армейцев» очень сложными, ЦСКА часто терял мяч и выглядел немного неуверенно в защите, но после большого перерыва команда как будто заново родилась. Что изменили в тактике?

— «Валенсия» начала раздаваться на Майке Хайнсе, пыталась искусственно создать моменты для атаки, но мы сумели найти варианты. Наверное, мы стали лучше двигать мяч и играть в защите, хотя были такие моменты, когда «Валенсия» нас наказывала довольно просто. Ключом было — реализовать все свои моменты в нападении, судя по первым впечатлениям, был неплохой процент попадания. Мы использовали наши сильные стороны.

— Не было Семёна Антонова, перед игрой на тренировке ногу повредил Андрей Воронцевич, а в третьей четверти вы лишились Даррана Хиллиарда. Насколько не хватало коллег?

— Конечно, сказывается на ротации, когда у тебя минус три игрока в обойме, но можно сказать, что в целом те, кто находился на паркете, выступали довольно-таки ровно, без каких-то перепадов в защите и нападении. Я пока ещё не смотрел статистику по времени, но такое чувство, что мы сыграли приблизительно одинаково. Конечно, плохо, когда не хватает людей. Но за счёт того, что Йоханнес хорошо отыграл, остальные баскетболисты немного подтянулись и, наверное, не так ярко было заметно, что у нас небольшие провалы в ротации.

— «Валенсия» никогда не забывает поражений, тем более на своей арене и в +25 очков. Понимали, что испанцы приедут за попыткой отобрать победу и будут играть достаточно грубо?

— Мы разбирали и готовились к жёсткому матчу, потому что, опять же судя по предыдущим двум встречам в России, «Валенсия» превосходила своих соперников именно в этом компоненте, за счёт чего и добыли победу. Мы были к этому готовы и подошли к борьбе собранными. Мы не думали, что сможем стать третьей российской командой, которая отдаст победу в ответном матче.

— Следующая игра в рамках Евролиги против подмосковных «Химок» в Мытищах. Последняя игра против «жёлто-синих» выдалась не самой удачной. На какие ошибки обратили внимание после поражения в Лиге ВТБ?

— Понятно, что после последнего матча необходимо вынести определённые уроки, но мы не живём тем, что будем перескакивать через встречу. Ближайшая встреча у нас пройдёт в воскресенье с «Нижним», тем более мы играем в Нижнем Новгороде и знаем, как хорошо эта команда играет у себя дома, так же жёстко, как и «Валенсия». Поэтому ближайшие дни потратим на подготовку к ним, а после уже будем работать над «Химками».