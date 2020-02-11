Российский конькобежец Павел Кулижников занял первое место в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях, который проходит в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).
Спортсмен показал время 1 минуту 5,69 секунды, установив новый рекорд мира. Серебряную медаль завоевал голландец Кьелд Нёйс (+1,03), третьим стал его соотечественник Томас Крол (+1,05).
Ранее мужская сборная России завоевала бронзовые медали в командной гонке преследования на чемпионате мира. Российскую команду представляли Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, писал NEWS.ru.
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