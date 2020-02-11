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Мужская сборная России завоевала бронзовые медали в командной гонке преследования на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта).

Российскую команду представляли Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров, преодолев дистанцию за 3 минуты 37,247 секунды и установив тем самым национальный рекорд. Первое место с мировым рекордом заняла сборная...