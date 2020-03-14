https://static.news.ru/photo/f800341e-6581-11ea-90b8-fa163e074e61_660.jpg Лариса Куклина Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Биатлонистка Лариса Куклина показала лучший результат среди спортсменок сборной России, заняв седьмое место в спринте на последнем этапе Кубка мира. Отстрелявшаяся безупречно россиянка после второй стрельбы уходила на трассу со вторым временем, но сил на последний круг ей не хватило.

В итоге Куклина, показавшая лучший результат в карьере, отстала от победительницы из Германии Денизы Херрманн на 47,9 секунды и даже не попала в цветочную церемонию для шести лучших биатлонисток. Второе место в спринте заняла ещё одна немка — Франциска Пройс, а третье — норвежка Тириль Экхофф.

Женская гонка преследования станет последним стартом нынешнего биатлонного сезона в Кубке мира. Она начнётся в 17:45 мск 14 марта.

Кроме Куклиной в ней примут участие ещё три россиянки: Ирина Старых (24-е место в спринте, отставание 1.25,1), Светлана Миронова (43-е, +1.52,1) и Екатерина Юрлова-Перхт (46-е, +1.56,4). Раньше других закончила сезон в Кубке мира Кристина Резцова, показавшая в спринте 64-й результат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международный союз биатлонистов (IBU) объявил: финальный этап Кубка мира, который должен был пройти в Осло с 20 по 22 марта отменён из-за распространния коронавируса. Рассматривался вариант провести два этапа подряд в Финляндии, однако вступившие в силу ограничительные меры финского правительства не позволят провести в Контиолахти внеплановые соревнования.