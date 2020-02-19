Лариса Куклина Лариса Куклина Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Тренерский штаб определился с составом сборной России на одиночную смешанную эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Российскую команду представят Лариса Куклина и Матвей Елисеев, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ранее французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира в итальянском Антхольце. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировав на 11-м месте. Евгений Гараничев занял 14-е место, Александр Логинов — 15-е, писал NEWS.ru.

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