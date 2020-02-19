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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о сложностях при определении состава мужской сборной России для выступления в эстафете на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

Эстафету нам будет составлять непросто. Кроме Логинова пока никто не убедил. Латыпов и Поршнев прошли слабо ходом. У Логинова на последнем рубеже могло затрясти ноги. На высоте такое возможно. По...