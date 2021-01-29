Куклина и Гараничев завоевали бронзу на чемпионате Европы по биатлону

https://static.news.ru/photo/87a91bc6-63b0-11eb-bf78-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гараничев Фото: vk.com/evgenijgaranichev

Российские биатлонисты Лариса Куклина и Евгений Гараничев завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.

Российский тандем использовал шесть дополнительных патронов. Победу одержали немцы Штефани Шерер и Юстус Штрелов, преодолевшие дистанцию за 32.02,2. Второе место заняли французы Каролин Коломбо и Эмильен Клод, который на последнем круге обогнал опытного Гараничева. Куклина свою половину дистанции преодолела увереннее и перед последним этапом передала Гараничеву эстафету лидером.

Как писал NEWS.ru, cостав сборной России по биатлону, которой в феврале предстоит выступать на чемпионате мира в словенской Поклюке, пополнят три спортсмена, выступающие сейчас на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Об этом рассказал главный тренер сборной России Валерий Польховский.