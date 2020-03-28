Главный тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский рассказал, как именно проходит заседание тренерского совета по итогам сезона-2019/20, которое вынуждено проводится в заочном режиме из-за пандемии коронавируса.
Мы получили очень объёмные материалы и приступили к их изучению. Сейчас это всё находится на стадии обсуждения, идёт закрытая работа. Будем смотреть, анализировать и общаться между собой в формате онлайн, — рассказал Кугаевский NEWS.ru.
Подробнее о том, как начался заочный тренерский совет по итогам сезона-2019/20 и к каким оценкам склоняются эксперты, читайте на сайте NEWS.ru в разделе «Спорт».
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