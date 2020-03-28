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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, как относиться к тому, что заседание тренерского совета из-за пандемии коронавируса в этом году пройдёт в заочном режиме.

Когда нет живого диалога, когда все удалённо присылают друг другу бумажки — это так, для галочки. Потому что всё равно всё будет решать только Cоюз биатлонистов России. Но на самом...