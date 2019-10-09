https://static.news.ru/photo/ebf21210-ea97-11e9-bb98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор — председатель правления Федерации регби России Станислав Дружинин заявил, что Россия подаст заявку на проведение Кубка мира по регби 2027 года.

Есть решение, чтобы в 2027 году провести Кубок мира в Российской Федерации. Критерии будут известны после конгресса, который пройдёт 31 октября. Мы будем готовить заявку, это тяжёлый процесс со всеми вытекающими историями из этого, в 2020 и 2021 годах будем готовы подать заявку, — сказал Дружинин ТАСС .

Он также отметил, что эта тема обсуждалась в правительстве РФ и получила одобрение.

На Кубке мира, который проходит в эти дни в Японии, сборная России проиграла во всех матчах. В заключительной встрече россияне с разгромным счётом уступили сборной Шотландии, писал News.ru.