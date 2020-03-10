https://static.news.ru/photo/4b055996-62e4-11ea-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (FISA), Итальянская федерация гребли и оргкомитет отменили первые два этапа Кубка мира по академической гребле из-за коронавируса.

Первый этап Кубка мира должен был пройти с 10 по 12 апреля, второй — с 1 по 3 мая в итальянском городе Варесе. Оба этапа не будут отложены или перенесены в другое место, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Также были отменены Европейская олимпийская и паралимпийская квалификационная регата в Варесе и финальная квалификационная паралимпийская регата в Гавирате.

Международная регата Gavirate Para Rowing была отложена до 29-31 мая 2020 года.

Ранее стало известно, что молодёжный чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Болгарии, отменён из-за коронавируса. Турнир должен был пройти с 9 по 13 апреля в городе Панагюриште, писал NEWS.ru.