Исполнительный комитет Международной федерации гребного спорта (FISA), Итальянская федерация гребли и оргкомитет отменили первые два этапа Кубка мира по академической гребле из-за коронавируса.
Первый этап Кубка мира должен был пройти с 10 по 12 апреля, второй — с 1 по 3 мая в итальянском городе Варесе. Оба этапа не будут отложены или перенесены в другое место, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.
Также были отменены Европейская олимпийская и паралимпийская квалификационная регата в Варесе и финальная квалификационная паралимпийская регата в Гавирате.
Международная регата Gavirate Para Rowing была отложена до 29-31 мая 2020 года.
Ранее стало известно, что молодёжный чемпионат Европы по самбо, который должен был пройти в Болгарии, отменён из-за коронавируса. Турнир должен был пройти с 9 по 13 апреля в городе Панагюриште, писал NEWS.ru.
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