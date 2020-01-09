Первая гонка сборной России по биатлону в Новом году обернулась провалом. Россиянки не смогли пробиться в 15 лучших в спринте и при этом ни одна спортсменка не справилась со стрельбой. Причины ошибок и работу команды на рождественских каникулах разобрал тренер сборной по стрельбе Леонид Гурьев.

— Почти каждая спортсменка стреляла сегодня ниже своих возможностей. С чем связываете это?



— Погода была одинаковой для всех. Оберхоф всегда сложный. Часто думаю о том, кто выдумал строить здесь стрельбище. Каждый год то дождь, то снег, то туман. А ветер дует то слева, то справа. На лёжке Ирина Старых попала в переменный ветер. Два промаха у неё ушли на пять часов, а один — на девять. Это не её стрельба, так как пристрелка прошла идеально. У Кристины Резцовой в последнее время со стрельбой вообще не очень хорошо было, но с лёжкой справлялась. Вчера всё разобрали на компьютере, она поняла свои ошибки, но сегодня не прошёл габарит. Света Миронова сделала промах на семь часов на лёжке, но это был первый необработанный выстрел. Она увлеклась и не справилась.

— Кристина Резцова жаловалась ещё на последствия переезда. Это могло повлиять на состояние в гонке?



— Конечно, ведь мы приехали из Обертиллиаха, где высота 1350 метров. Акклиматизации острая, но погодные условия для всех одинаковы.

Кристина Резцова Holger John/www.imago-images/Global Look Press

— Лариса Куклина посетовала, что с новой партией патронов на тренировках были проблемы.



— Нет, мы хотели вчера попробовать с ней новую партию Polar Extreme, но не стали, потому что был дождь. У неё партия, которая была отстреляна ранее, но ей и ребятам она что-то не пошла. В итоге мы не стали рисковать, и сегодня она бежала с той партией, которая была у неё в декабре. Соревнования — это не место для экспериментов. Надо сначала патроны на тренировках опробовать.

— Правда, что большинство тренировок здесь проходит в тоннеле, чтобы сберечь гоночную трассу?



— Мы приехали только вчера на пристрелку. Снега здесь толком не было, поэтому все решили приезжать не заранее, а ближе к соревнованиям. Но ничего плохого в тренировках в тоннеле нет. Его и построили с целью, чтобы была возможность тренироваться и при дефиците снега. Более того можно снежными пушками надуть снег в тоннеле, а потом развести его по трассе. Не надо возить глыбы снега с гор за 400 км, а потом строгать, крошить и укладывать. В тоннеле холодильник с температурой минус восемь градусов, никаких проблем нет.

— Ирина Старых ездила домой на новый год, а сегодня проиграла слишком много. Какое у неё состояние после перелётов и перемены часовых поясов?



— У нас все ездили домой, но Ира приехала 2 января, а Света Миронова, Настя Поршнева и Лариса Куклина работали на сборе с 28 декабря. Ребята приехали 1 января.

— В других гонках она способна проявить себя лучше?



— Ира уезжала с Кубка IBU в Обертиллиахе и сюда же приехали, поэтому пошла обратная акклиматизация. Она три дня пробыла на горе, после чего поехала в Оберхоф, то есть получилось всё скомкано. Непонятно, какой эффект дала эта гора.

— Может ей стоило сразу ехать в Оберхоф?



— Беда в том, что здесь на высоте 900 метров практически нет снега. Единственное место в Европе, где сейчас с ним нет проблем — это Антхольц, расположенный на высоте 1650 метров. Там ночью температура и до минус 20 может опускаться. С каждым годом готовить трассы в Европе всё проблематичнее. 900 метров — это уже не рабочая для снега высота. Когда мы приехали, было сантиметров 10 снега, а за ночь дождь почти весь его смыл. И такие трудности с трассами по всей Европе.

— Даже с краю трассы видно, что это не снег, а ледяная жижа.



— Вчера он ещё лежал на стрельбище между установками, а сейчас его там нет совсем. В городе тоже нет снега, а здесь на горе он хоть немного сохранился. Но в каких условиях пройдут оставшиеся гонки даже сложно представить.