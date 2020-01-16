После всеобъемлющей отставки правительства РФ вопрос о поиске преемника Павла Колобкова на посту министра спорта стал ещё более актуальным, хотя, будем откровенны, на этой должности давно намечалась рокировка. NEWS.ru изучил возможных кандидатов, которые могут возглавить спортивную отрасль, и пришел к выводу, что этот вопрос в высших властных структурах фактически уже давно решён.

Топ-трио от теледивы

Стоит отметить, что после глобального решения по всему составу кабинета министров каждый из них получил временную приставку «и.о.». Но в случае с Павлом Колобковым очевидно, что «исполнять обязанности» ему осталось не так уж долго. Собственно говоря, после перехода на другую должность яркого и фонтанирующего фразами-заголовками Виталия Мутко его преемник сразу показался фигурой временной, нефундаментальной. И сейчас просто происходит процесс очередной замены министра, со стороны выглядящий абсолютно логичным и даже назревшим.

Но когда речь зашла о кандидатурах на замену Колобкову, стали происходить вещи интересные и порой даже забавные. Известная теледива Тина Канделаки в радиоэфире «Комсомольской правды» выдвинула свою версию топ-трио претендентов на почти уже освободившийся пост. По собственному признанию генерального продюсера федерального телеканала, она «крайне уважает» президента и владельца футбольного клуба «Краснодар» Сергея Галицкого, затем в её рейтинге идут глава Российского футбольного союза (РФС) и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, а также ещё один крупный бизнесмен, политик и в недавнем прошлом владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Михаил Прохоров.

Павел Колобков Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Назвав всех своих кандидатов людьми, которые очень любят, понимают спорт и давно вкладывают в него деньги, Канделаки отметила, что их объединяет осознание того, что нужно российскому спорту, чтобы исправить сложившуюся в мире ситуацию.

Первая задача нового министра — возвращение российскому спорту позиций, которые он объективно заслуживает. Чтобы у нас каждую Олимпиаду не возникали одни и те же проблемы, — заявила генпродюсер спортивного телеканала.

Тезис глубокомысленный и, безусловно, не вызывающий возражений. Вот только большой вопрос, нужна ли самим кандидатам «от Канделаки» поистине расстрельная должность спортивного министра. Конечно, можно предположить, что тот же Дюков, в какой-то степени пойдя по стопам Мутко, по просьбе первых лиц государства расширит свои полномочия с чисто футбольного участка работы до управления всей спортивной отраслью. Но всё же в подобное развитие событий верится с трудом: ведь в случае назначения на должность министра любому из кандидатов придётся свернуть свою предпринимательскую деятельность. А подобный вариант развития событий, понятное дело, практически исключён.

«Прохвост» и «просто мошенник» тоже в числе кандидатов

Затем в информационном пространстве начала фигурировать фамилия Сергея Кущенко, которого тоже начали сватать на становящуюся вакантной министерскую должность. Здесь обязательно стоит напомнить, что Кущенко, начинавший путь в спортивном менеджменте с баскетбола и превративший пермский «Урал-Грейт» в один из ведущих клубов страны, на протяжении длительного периода времени был компаньоном Прохорова. А именно — членом совета директоров уже упомянутого клуба НБА «Бруклин Нетс», а также генеральным директором Союза биатлонистов России (СБР), когда президентом этой федерации был Прохоров.

Тем не менее, при всех финансовых вливаниях с чисто спортивной точки зрения биатлон под руководством «баскетбольного» дуэта Прохоров — Кущенко, мягко говоря, не прогрессировал, а в допинговых скандалах, несмотря на реализованный совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) антидопинговую программу, оказались замешаны и наши ведущие «стреляющие лыжники». Поэтому нет ничего удивительного в том, какую характеристику Кущенко даёт четырёхкратный олимпийский чемпион, мэтр отечественного биатлона Александр Тихонов.

Думаю, что этого прохвоста нужно поставить диджеем, и не больше. Я отрицательно отношусь к его кандидатуре — тогда спорт опустится ниже плинтуса. Он был замом Прохорова в биатлоне — развалили СБР за восемь лет. Я им сдал лучшую в мире федерацию, а они её опустили до дисквалификации. Он просто мошенник, больше никто. Александр Тихонов четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России

Добавим, что сейчас «прохвост» и «просто мошенник» вновь вернулся в свою любимую баскетбольную стихию, являясь президентом Единой лиги ВТБ, а также входит в состав Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте России.

Единственный «правильный» кандидат

Игорь Сидоркевич Алексей Куденко/РИА Новости

Впрочем, все упоминавшиеся выше персоны при всей звучности их фамилий выглядят скорее массовкой на фоне единственного реального кандидата. Речь идёт об Игоре Сидоркевиче, который уже несколько лет работает в Минспорте одним из заместителей Колобкова. У 56-летнего Сидоркевича много плюсов в биографии: занимался на высшем уровне «правильным» видом единоборств, являясь двукратным чемпионом мира по самбо, после завершения карьеры добрался до должности вице-президента Федерации дзюдо России, а в конце 1990-х — начале 2000-х был первым заместителем председателя Комитета по физкультуре и спорту администрации Санкт-Петербурга. Он также имеет в своём богатом резюме и запись о наличии учёной степени (доктор педагогических наук), и пункт о причастности к силовым структурам (полковник ФСБ России).

По свидетельству информированных источников, Сидоркевич был приставлен к Колобкову «для присмотра» и одновременно обретения опыта работы в министерстве. К тому же его называют креатурой бывшего главы ФСБ Николая Патрушева, который по сей день остаётся одним из самых влиятельных людей в стране. Наконец, в обязанности Сидоркевича в качестве замминистра входило курирование всех вопросов, связанных с реализацией антидопинговых программ, а это направление сейчас однозначно является одним из важнейших в деятельности спортивного министерства.

Так что, как говорится, в этом плане Игорю Михайловичу все карты в руки — вместе с пробирками и флагом. Который — вкупе с гимном и прочей национальной символикой — тоже хорошо бы попытаться сохранить на грядущих крупнейших спортивных соревнованиях в условиях жесточайшего прессинга со стороны известных международных организаций.