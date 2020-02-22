Кажется, что ошибка, совершённая 21-летним Александром Логиновым в 2013 году будет преследовать его всю жизнь, и за неё он будет расплачиваться вечно. Очередным витком травли спортсмена стал рейд полиции Италии в 6 утра по местному времени. Логинов и Гараничев пережили стресс перед эстафетой, а тренер Александр Касперович доставлен в участок. Причиной стал донос на то, что у Касперовича «левая» аккредитация.

Утренний налёт

Соседи по номеру — тюменские биатлонисты Евгений Гараничев и Александр Логинов — проснулись в 6 утра от того, что дверь в их номер взломали. Полицейские приказали оставаться в кроватях и начали проверять личные вещи. В итоге спортсмены накануне важнейшего старта в эстафете перенесли стресс. У Логинова также забрали ноутбук и другие носители информации для проверки. То же самое происходило в номере его наставника Александра Касперовича, которого помимо прочего доставили в полицию для дачи показаний.

Александр Логинов Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Полиция отработала версию о применении допинга, который является в Италии серьёзным уголовно-наказуемым преступлением. В случае если какие-либо доказательства нарушения антидопинговых правил будут найдены, Касперович и его воспитанник могут быть арестованы. Но что послужило поводом для такого грубого вмешательства? Неужели, спортсмен, который столько лет страдает за проступок молодости и терпит косые взгляды, может пойти на это снова?

Всё дело в левой аккредитации

Поводом для таких подозрений стал тот факт, что личный тренер Логинова Александр Касперович был аккредитован на соревнования по биатлону от сборной Украины. В этом нет ничего криминального. Давно опробованная схема, которой пользуются представители постсоветского пространства и выручают друг друга за счёт своих квот. Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поступил по-человечески порядочно в отношении давнего товарища, с которым никакие политически кризисы не сделают его врагами.

Александр Касперович Александр Вильф/РИА Новости

Конечно, нарушать любые правила нехорошо, особенно когда к твоему воспитаннику особое внимание и Касперович поступил легкомысленно, когда не только воспользовался подарком, но и стал активно «светиться» в медиа-пространстве. К примеру, личному тренеру Евгения Гараничева Максиму Кугаевскому тоже аккредитации не дали, и он после сбора спокойно поехал домой в Тюмень, сохраняя связь с воспитанником дистанционно. Но Касперович никогда не прятался от людей, открыто выражал свои взгляды, а потому бегать по кустам не его стиль.

Удар в самый «подходящий» момент

Поводом для вторжения полиции стало письмо из IBU от 19 февраля о том, что якобы дисквалифицированный за допинг тренер Касперович был аккредитован от другой команды и, как поговаривают, ходил с аккредитацией с чужим именем, что является грубым нарушением регламента. Председатель антидопингового комитета Сара Фуссек была озадачена непонятной для неё манипуляцией и посчитала, что эта комбинация могла быть проделана с целью сокрытия применения допинга.

Евгений Гараничев Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

В итоге было выбрано самое «подходящее» время для налёта, накануне важнейшей эстафеты, где у сборной России были реальные шансы на медаль. Рикошетом ситуация задела и соседа Логинова по комнате Евгения Гараничева, который и так известен тонкой душевной организацией.

Кому это выгодно?

В любой ситуации с доносом всегда нужно искать выгодоприобретателя. Вряд ли иностранцы в курсе того, от кого аккредитован здесь Касперович и какие функции он выполняет. Вряд ли об этом знали и в IBU, выдавая ему этот документ. Не исключено, что тренера сдал кто-то из своих, отказавших выдать ему аккредитацию. В последнее время именно Александр Владимирович представляется главным творцом успехов сборной России, точнее единственного её медалиста на чемпионате мира Александра Логинова. Именно он подводил его к чемпионату мира и вёл последние два года.

Александр Касперович Алексей Филиппов/РИА Новости

Об исключительной роли в этом успехе Касперовича говорили и Александр Тихонов, и Дмитрий Васильев и другие маститые специалисты. Однако глава СБР Владимир Драчёв активно дискутировал по этому поводу с болельщиками в Instargam, говоря о том, что в бытность Касперовича тренером сборной Логинов выступал хуже, но забывая при этом, что тогда он только вернулся после дисквалификации и не достиг пикового возраста. После этого грязного доноса Касперович в любом случае будет выглядеть нечистым на руку человеком в глазах общественности, а нынешнее руководство СБР давно пытается его в этом обвинить, и он уже не будет смотреться ярким солнцем на фоне беспросветных провалов остальной сборной России и руководства Союза биатлонистов.