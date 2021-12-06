«Кто она такая?»: Тарасова отказалась отвечать на слова Рудковской

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не собирается отвечать на слова продюсера Яны Рудковской, адресованные ей. Тарасова считает, что Рудковская находится не в том статусе, чтобы она реагировала на неё, сообщает Sport24.

Вы в своём уме? Она кто такая, чтобы отвечать на её слова? У меня всё, — заявила Тарасова.

Ранее Тарасова в интервью для программы «Секрет на миллион» на НТВ в очередной раз усомнилась в тренерских способностях Плющенко, а также негативно высказалась в отношении спортивных перспектив Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона. Впоследствии Рудковская ответила на обвинения Тарасовой.

Ранее сообщалось, что продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская считает, что Тутберидзе станет величайшим тренером, когда её ученики будут принимать участие в нескольких Олимпиадах. По словам продюсера, нет ничего величественного в «конвейере» из спортсменок.