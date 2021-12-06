«Кто она такая?»: Тарасова отказалась отвечать на слова Рудковской
Тренер по фигурному катанию Тарасова заявила, что не будет комментировать слова Рудковской
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
15:51, 06 декабря 2021
Татьяна ТарасоваФото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не собирается отвечать на слова продюсера Яны Рудковской, адресованные ей. Тарасова считает, что Рудковская находится не в том статусе, чтобы она реагировала на неё, сообщает Sport24.
Вы в своём уме? Она кто такая, чтобы отвечать на её слова? У меня всё, — заявила Тарасова.
Ранее Тарасова в интервью для программы «Секрет на миллион» на НТВ в очередной раз усомнилась в тренерских способностях Плющенко, а также негативно высказалась в отношении спортивных перспектив Александра Плющенко, сына двукратного олимпийского чемпиона. Впоследствии Рудковская ответила на обвинения Тарасовой.
Ранее сообщалось, что продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская считает, что Тутберидзе станет величайшим тренером, когда её ученики будут принимать участие в нескольких Олимпиадах. По словам продюсера, нет ничего величественного в «конвейере» из спортсменок.