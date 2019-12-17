Олимпийский чемпион Евгений Плющенко резко отреагировал на высказывание хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, призвавшего всех критиков тренера «закрыть рты» и заниматься своими делами.
Ты сам-то понял, что ляпнул? Кто это роток открыл? Ты кто? Дайте лупу. И Цветаевой слабо ответить? Учись у шефа, как нужно отвечать серьёзным людям, чтобы потом идиотом не выглядеть! — посоветовал Плющенко на своей странице в Instagram.
Скандал между Тутберидзе и Плющенко разгорелся после объявления олимпийской чемпионки Алины Загитовой о приостановке карьеры. Комментируя новость, спортсмен предположил, что Загитова сделала паузу, чтобы найти другого наставника. В ответ команда Тутберидзе призвала уважать решение величайшей спортсменки и не давать ей советов по поводу её будущего, писал NEWS.ru.
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