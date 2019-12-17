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Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что может сменить гражданство в случае, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении РФ вступят в силу.

Хотел бы соревноваться под любым флагом. Если Россию не допустят, но я смогу выступить под нейтральным флагом, это тоже будет очень важно. У меня была идея сменить гражданство. Это возможно,...