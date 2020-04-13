В российском биатлоне весело даже в межсезонье и на карантине. То ветераны написали письмо президенту Союза биатлонистов России Владимиру Драчёву, то сам президент высказал несогласие с кадровыми решениями правления, но от его голоса ничего не зависит. Правление рекомендовало утвердить главным тренером Валерия Польховского, который работал на этой должности в середине нулевых, и поручило тому сформировать предложения по тренерскому штабу. NEWS.ru представляет нового рулевого и его команду.

Выборы, выборы...

Процедуру выборов тренеров сборных команд решили сделать максимально демократичной и провести среди членов тренерского совета голосование по должностям главного и старших тренеров. В ходе него безоговорочную победу одержал Валерий Польховский и его креатуры. Во многом это произошло благодаря предварительной работе опытного управленца с делегатами. О том, что Польховскому выдан карт-бланш, многие в курсе, а дополнительная лояльность может увеличить шансы воспитанников пройти в состав сборных команд.

По итогам голосования Польховский набрал 11 голосов из 23. Десять участников посчитали, что должность главного тренера избыточная и будет только мешать старшим тренерам. Ещё по одному наставнику проголосовали за действующего главного Анатолия Хованцева, которого по-прежнему пытается отстоять Драчёв, и двукратную чемпионку мира Анну Богалий.

О том, что Польховский будет рулить в сборной, стало понятно ещё в декабре, когда правление СБР единогласно избрало его на должность вице-президента по обеспечению сборных команд. Он стал компромиссной фигурой между двумя главными силами в российском биатлоне, которые олицетворяют первый вице-президент Алексей Нуждов и член правления, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Польховский уже съездил на этап Кубка мира в Поклюку (Словения) и провёл переговоры с кандидатами в тренерский штаб. Далеко не все согласились. К примеру, Андрей Падин мог набрать и больше голосов на выборах, но на момент голосования уже было известно, что предложение СБР он не примет.

В пользу Польховского говорит огромный управленческий опыт, стратегический подход, весомые успехи сборной под его руководством и по-прежнему солидный авторитет в регионах. Против — репутация человека, склонного к интригам и скандалам, и возможная (со слов ветеранов биатлона Александра Тихонова и Светланы Ишмуратовой) связь с допинговыми скандалами 2008–2009 годов. В частности, попавшаяся на ЭПО Екатерина Юрьева не скрывала, что сотрудничала с Польховским и после его увольнения в 2007 году.

В последующие 13 лет маститый специалист эпизодически появлялся в сборной России в эпоху Михаила Прохорова, а также с переменным успехом работал с командами Белоруссии и Казахстана. И если наши западные соседи расторгли с ним соглашение уже через несколько месяцев, то восточные в целом остались довольны работой, но специалист сам не стал продлевать контракт. Ключевой в вопросе Польховского должна стать позиция министра спорта Олега Матыцина, который не раз заявлял о нулевой терпимости к допингу. Но у СБР всё равно остаётся план В: правление может упразднить эту должность и оставить Польховского начальником тренерского штаба в ранге вице-президента, что не потребует никакого согласования.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Русский немец в мужской сборной

За сохранение поста старшего тренера Сергеем Белозёровым высказались Драчёв и четверо членов тренерского совета. Большинство же проголосовало за креатуру Валерия Польховского — Роберта Кабукова. Уроженец Коми с немецким паспортом — яркий представитель западного менталитета от политических взглядов до резко негативного отношения к допингу везде и всюду следовал за своим старшим товарищем Польховским. При нём он работал с резервом в сборной России, тренировал белорусов и казахов, на год засветился в команде Украины, а в последние годы оставался в штабе казахстанцев и после ухода Польховского.

Кабуков в своё время работал в клубной системе Германии, высокого мнения о методиках Вольфганга Пихлера и, по идее, сочетает в себе элементы как отечественной, так и зарубежной школы. В то же время до 55 лет у него не было опыта самостоятельного руководства командой, тем более такой мощной, как сборная России. Польховский видит его проводником своих идей, но хватит ли у него авторитета, чтобы убедить в своей правоте столь опытных и своенравных спортсменов, как Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Одним из помощников Кабукова наверняка останется Максим Максимов, работавший в минувшем сезоне тренером по стрельбе. Старшим в резервной команде тренерский совет предложил специалиста из Югры Николая Князева, который в 2010–2012 годах уже работал с мужским резервом и давал неплохие результаты, а в 2013 году инициировал письмо тренерской общественности с рекомендацией возродить упразднённую должность главного тренера и назначить на неё Польховского.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Третья попытка белорусского мэтра

Явным победителем, набравшим 2/3 всех голосов, стал опытный белорусский специалист со словенским паспортом Владимир Королькевич, для которого этот приход в российскую сборную может стать уже третьим. В 2013 году он взял альтернативную Вольфгангу Пихлеру группу спортсменок и за два года показал с ней неплохой результат, однако Екатерина Юрьева и Ирина Старых попались на допинге, а Ольга Вилухина была дисквалифицирована и лишена медалей сочинских игр на основании доклада Макларена. В 2017 году он готовил команду к Олимпиаде в Пхёнчхане, но массовый недопуск российских биатлонистов и сорванная подготовка помешали его планам. В итоге одна из двух участниц Олимпиады Татьяна Акимова нещадно критиковала тренерский штаб.

В промежутках между приходами в российскую команду Королькевич работал в Белоруссии, где имел конфликт с костяком женской команды в лице Дарьи Домрачевой и Надежды Скардино, а в последний сезон не сработался с Ириной Кривко. Итоги недавней работы Королькевича, отвечавшего за всю стратегию подготовки, сложно оценить однозначно. На фоне очевидного прогресса у мужчин женщины выступили не так ярко за исключением Анны Солы и Елены Кручинкиной, поэтому белорусы готовы с лёгкой душой отпустить своего мэтра, отдав бразды правления командой его российскому коллеге Падину.

Пару Королькевичу должен составить Сергей Коновалов, отвечавший в прошлом сезоне за резерв, а ранее работавший с ним в одном штабе в течение трёх сезонов. Вряд ли лишится работы и бессменный тренер на протяжении последних 22 лет Николай Загурский.

В качестве старшего тренера резервной женской команды предлагают Николая Большакова, личного друга «серого кардинала» СБР Нуждова (Нуждов и супруга Большакова Татьяна являются соучредителями спортивного клуба «Большая семья» в Новгородской области. — NEWS.ru). До прихода Нуждова во власть в 2018 году у Большакова не было тренерского опыта в биатлоне, а его доклады и терминология и сейчас вызывают усмешки среди специалистов. Возможно, к нему будет и прикреплена парочка друзей Виталий Норицын — Евгений Куваев, которых также связывают хорошие отношения с Нуждовым, а сам вице-президент верит, что этот коллектив поможет реализовать его давнюю мечту — воспитать чемпионку из Подмосковья, на роль которой претендует 20-летняя Анастасия Гореева.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В случае если Нуждов и Куваев получат место в команде, Королькевичу стоит держать ухо востро. Во-первых, у Норицына есть безусловный талант располагать к себе девушек, и ему не составит труда правильно настроить нескольких лидеров основы и через них манипулировать ситуацией. К тому же все помнят, как в 2016 году он «подсидел» тогдашнего старшего Валерия Медведцева. Номинальная команда Норицына за счёт форсированной подготовки к сезону обыграла подопечных Медведцева, а сам шеф резерва занял его место на Кубке мира. Правда вторая половина сезона обернулась для его команды провалом, точно так же, как и в прошлом сезоне, но Норицын сумеет снова найти слова, чтобы руководители и девушки поверили ему ещё раз. Если Польховский намерен доверить команду на предстоящие два сезона Королькевичу, он должен учитывать такие сопутствующие риски.