Крым и Севастополь сыграют в финале турнира по Counter-Strikе

https://static.news.ru/photo/187f8408-298e-11eb-93ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншот Counter-Strike

Определились почти все участники финала турнира Kalashnikov Sport Cup по игре Counter-Strike: Global Offensive в рамках второго сезона марафона онлайн-турниров «Московский Киберспорт», информационным партнёром которого выступает NEWS.ru.

По итогам отборочных локальных турниров в финал вышли по четыре команды из Москвы (REVOLT-, Z-Zombies, _TAXI_, Junk) и Ижевска, по две от Крыма и Севастополя. Ещё четыре определятся по итогам открытой квалификации, в которой примут участие все регионы России.

Финальная часть с призовым фондом 250 тысяч рублей пройдёт 4–6 декабря. Победитель получит 75 тысяч, второе место — 50 тысяч, третье — 37,5 тысячи, четвёртое — 25 тысяч. Места с 5-го по 8-е получат по 12,5 тысячи.

Ранее сообщалось, что сборная МИРЭА, Российского технологического университета, выиграла десятый сезон Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ), в которой приняли участие 29 вузов. В пяти игровых дисциплинах (боевая арена Dota 2; шутер Counter-Strike: Global Offensive; головоломка Hearthstone; стратегия StarCraft II; футбол FIFA 21), прошедших на платформе «Московского Киберспорта», МИРЭА опередила РЭУ им. Плеханова и МГУ, писал NEWS.ru.