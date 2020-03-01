Мои эмоции непередаваемы. Я ждала эту медаль очень долго, потому что всё время мне чуть-чуть не хватало, а сегодня удача была полностью на моей стороне. Ещё не поняла, что произошло, но хочется двигаться вперёд с ещё большими эмоциями. Надеялась на чистую стрельбу, хотя в последнее время она оставляла желать лучшего. Это второй мой ноль за 10 лет спортивной карьеры и, надеюсь, что не последний. Это говорит, что мы с тренером находимся в правильном направлении, — сказала Кручинкина на пресс-конференции.