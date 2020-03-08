https://static.news.ru/photo/bf049bf4-6145-11ea-b772-fa163e074e61_660.jpg Павел Кротов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский фристайлист Павел Кротов занял второе место в дисциплине «лыжная акробатика» на этапе Кубка мира, который проходит в Красноярске.

Первое место занял швейцарец Ноэ Рот с 127,40 балла. Кротов в финале набрал 124,43 балла. Третьим стал канадец Льюис Ирвинг (116,29). Россиянин Максим Буров (114,50) занял четвёртое место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский спортсмен Максим Буров завоевал золотую медаль в акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в США. Вторым стал Ноэ Рот из Швеции, третье место занял ещё один представитель России Илья Буров. В соревнованиях среди женщин первое место в акробатике заняла белоруска Александра Романовская. Лучшей из россиянок стала Любовь Никитина, занявшая шестое место.