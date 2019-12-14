https://static.news.ru/photo/08ada7a8-1e81-11ea-899a-fa163e074e61_660.jpg Кристина Резцова Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Дебютантка эстафетных гонок на Кубке мира Кристина Резцова рассказала о переживаниях накануне эстафеты, ответственности за команду и расстройстве из-за неудач в Эстерсунде.

У меня не было сильных переживаний прямо до трясучки. Я знала, что нужно работать за команду, но я человек ответственный. Мне за себя не так обидно, как бывает за команду. Я просто настраивалась, как на любую эстафету, и старалась работать, как работаю на тренировке. В России я больше привыкла бегать последний этап, — рассказала Резцова в общении с прессой.

Также Резцова отметила, что переживала после неудач в Эстерсунде и не знала, поедет ли на следующий этап Кубка мира. Спортсменка чувствовала, что может бежать лучше, но нужно было справиться с нервами.

Как писал NEWS.ru, Кристина Резцова расплакалась после женской эстафеты, в которой заняла второе место в составе сборной России.