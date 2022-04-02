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Кристина Резцова поддержала лыжницу Степанову после критики Вяльбе

Кристина Резцова: медийность — это такая же часть работы, как и всё остальное
11:51, 03 апреля 2022
Кристина Резцова поддержала лыжницу Степанову после критики Вяльбе Кристина Резцова Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила, что спортсмены должны общаться с прессой, это часть их работы, сообщает «Р-спорт». Таким образом биатлонистка отреагировала на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о том, что лыжница Вероника Степанова болеет звёздной болезнью и слишком часто выступает на телевидении.

Общение с прессой и медийность — это такая же часть работы, как и всё остальное. Не понимаю спортсменов мирового уровня, которые не говорят с прессой на камеру. Спорт — он же для людей. Почему я должна уходить и закрываться? Я имею право на то, чтобы высказать своё мнение. Но во всём нужна грань,сказала Резцова.

Ранее Степанова ответила на критику Вяльбе. Лыжница отказалась вступать в публичную полемику и заявила, что критика руководства послужит для неё отличным стимулом.

На Олимпийских играх в Пекине Степанова выиграла золотую медаль в эстафете.

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