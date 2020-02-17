https://static.news.ru/photo/b3bcf26e-5178-11ea-9fbc-fa163e074e61_660.jpg Шоста Кристиансен Фото: firo Sportphoto/Jan Fromme/Global Look Press

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал, что получал серьёзные угрозы от болельщиков из России и с Украины.

Мне неоднократно угрожали смертью по почте и в Instagram. Это были русские и украинцы. Однажды я надел футболку с Путиным, и это им не понравилось. Мне пришли сотни угроз лишить меня жизни, — цитирует Кристиансена Dagbladet.

Ранее NEWS.ru сообщал, что шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон не собирается поздравлять Александра Логинова с победой в спринтерской гонке. Он считает, что выступление россиянина на чемпионате мира является простой формальностью.