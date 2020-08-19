Крис Фрум не выступит на веломногодневке «Тур де Франс»

https://static.news.ru/photo/dace4db6-e1f2-11ea-99cb-fa163e074e61_660.jpg Крис Фрум Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самый успешный британский велогонщик Крис Фрум, победитель всех трёх Гранд-туров, не был включён в состав Team Ineos (бывшая Sky) на веломногодневку «Тур де Франс», говорится в сообщении команды.

В сообщении отмечается, что четырёхкратный чемпион «Тур де Франс» нацелен на другой Гранд-тур — «Вуэльта Испании». Также не выступит на французской гонке чемпион «Тура» 2018 года Герайнт Томас, и команда отдала предпочтение прошлогоднему победителю Эгану Берналю. Кроме того, в состав включён победитель «Джиро д'Италия» 2019 года Ричард Карпас.

Помимо Берналя и Карпаса Team Ineos заявила Андрея Амадора, Джонатана Кастровьехо, Михала Квятковски, россиянина Павла Сивакова, Люка Роу и Дилана ван Барле.

«Тур де Франс» пройдёт с 29 августа по 20 сентября. Гонка начнётся со спринтерского этапа протяжённостью 156 км, проложенного по окрестностям Ниццы (Франция). Завершится гонка традиционно в Париже на Елисейских Полях 21-м этапом протяжённостью 122 км. Общая протяжённость маршрута от Лазурного побережья в Ницце и до финиша в столице Франции составит 3484,2 км.

Ранее сообщалось, что Крис Фрум покинет Team Ineos (бывшая Sky) по окончании сезона. Гонщик, проведший в команде 10 сезонов, сосредоточен был в пятый раз выиграть «Тур де Франс». Фрум по истечении контракта с британским коллективом присоединится к израильской команде Start-Up Nation, которая получила статус проконтинентальной команды (UCI Professional Continental team) в 2017 году. С 2015 по 2016 год имела статус континентальной команды, писал NEWS.ru.