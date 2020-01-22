Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что организация готова помогать новому министру спорта РФ Олегу Матыцину и вице-премьеру по спорту Дмитрию Чернышенко.
В российском спорте непростые времена, и нужно вместе решать насущные проблемы. Надеюсь, новый глава министерства спорта услышит позиции глав федераций. Мы, как спортивные функционеры, должны понимать, что интересы спортсменов превыше всего, — приводит слова Кремлёва пресс-служба федерации.
Член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) также добавил, что Федерация бокса России готовы всячески помогать новому вице-премьеру и министру спорта.
Указом президента России глава Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин был назначен министром спорта России, а президент Континеннтальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко вице-премьером.
Ранее Матыцин заявил, что 28 января планирует провести встеречу с главами спортивных федераций, писалNEWS.ru.
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