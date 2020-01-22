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Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков заявил, что новый министр спорта России Олег Матыцин является квалифицированным специалистом.

Олег Матыцин — грамотный, квалифицированный специалист с большим опытом работы. Он президент Международной федерации студенческого спорта, и думаю, что это сыграло определённую роль при его назначении на эту должность, —...