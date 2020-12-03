Косторная заразилась коронавирусом и пропустит этап Кубка России в Москве

https://static.news.ru/photo/6af10e6e-3604-11eb-9472-fa163e074e61_660.jpg Алёна Косторная Фото: aliona_officialnew/instagam.com

Российская фигуристка, чемпионка Европы Алёна Косторная не сможет принять участие в пятом этапе Кубка России в Москве. Она заразилась коронавирусной инфекцией.

Чемпионка Европы Алена Косторная пропустит пятый этап Кубка России, который стартует в субботу в «Мегаспорте». Накануне соревнований спортсменка прошла обязательное тестирование на коронавирус, тест дал положительный результат, — сообщает Федерация фигурного катания России (ФФККР).

Косторная не первая фигуристка, заболевшая COVID-19. Ранее стало известно о том, что инфекцию подхватила чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева. Заразился и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Соответственно, они также не смогут выступить на московском этапе Кубка страны.

Пятый этап стартует в субботу, 5 декабря. Косторная начала выступление на турнире с четвёртого этапа, заняв второе место по итогам короткой и произвольной программ. Победила Александра Трусова — она же возглавляет и общий зачёт Кубка. Косторная находится на промежуточном девятом месте.

Как писал NEWS.ru, фигурист Глеб Лутфуллин из группы тренера Алексея Мишина тоже заразился коронавирусом. Специалист отказался давать прогнозы, смогут ли Лутфуллин и Туктамышева выступить на чемпионате России, который стартует 24 декабря.