Косторная высказалась об участии в шоу Плющенко с буквами Z

Чемпионка Европы 2020 года Алёна Косторная заявила, что не имеет никакого отношения к патриотической части программы шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». На странице в Instagram (деятельность в России запрещена) она отметила, что шоу не несло в себе цели обидеть, оскорбить или выразить патриотическую позицию. Позже пост был удалён.

Я не имею отношения к мероприятию, прошедшему перед нашим шоу. Наше шоу не должно было нести за собой намерений обидеть, оскорбить или выразить политическую позицию, однако хочу принести искренние извинения всем, кого задело произошедшее, — написала фигуристка.

Шоу Евгения Плющенко, прошедшее в Туле 9 апреля, заявлялось как благотворительное. Но незадолго до его начала выяснилось, что в нём имеются политические символы, что разочаровало спортсменов.

Ранее российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о шоке и растерянности после участия в шоу Евгения Плющенко. Причина таких эмоций — наличие на шоу символики военной спецоперации на Украине, в частности буква Z. Это разочаровало российскую фигуристку.