Косторная — всё? Как травма может отразиться на карьере фигуристки

Тяжело представить более неудачный старт олимпийского сезона, чем этот. Меньше чем за две недели до чемпионата России по фигурному катанию «сломалась» ещё одна фигуристка. Алёна Косторная не примет участие в отборочном турнире к Олимпиаде из-за перелома кисти. Что значит эта травма для Алёны? Неужели Косторная — всё?

Косторная почти вернулась

Ещё два года назад Косторной не было равных в отечественном фигурном катании. Рекорды, победы — она была недосягаемой. С тех пор прошло много времени и многое изменилось. Самым сложным для фигуристки оказался прошлый сезон. Переход в новую группу, потеря тройного акселя и былых позиций — Косторная всё больше и больше отдалялась от лучшей версии себя.



Впрочем, надежда на спасение всё же появилась. В конце прошлого соревновательного года фигуристка вернулась к Тутберидзе и постепенно начала восстанавливать свою форму. Ей даже удалось вернуть свой фирменный элемент ультра-си — тройной аксель. Частично. От старта к старту она пробовала выполнять это прыжок: были степ-ауты, падения, более-менее чистые попытки. Однако прогресс всё равно был заметен.

Алёна Косторная Dmitry Golubovich/Global Look Press

На последнем Гран-при в Гренобле Косторная выдала отличный прокат в короткой программе. Она не стала выполнять тройной аксель, но в стальном фигуристка выглядела очень достойно. Высокие и пролётные прыжки, качественное исполнение всех остальных элементов. После этого номера даже появилась надежда, что наконец возвращается прежняя Алёна. Вот что о её форме говорила олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова три недели назад.

Уровень её прыжков вырос. Он намного лучше, чем был некоторое время назад. Видно, что она улучшает свою форму. Уверена, что у неё всё получится, — заявила Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru .

Но в итоге возвращение, к сожалению, откладывается. Накануне стало известно, что действующая чемпионка Европы получила травму. Речь идёт о переломе кисти. Сколько понадобится времени на полноценное восстановление, тяжело сказать. Пока ясно только одно: как минимум, около 20 дней она не сможет посещать даже тренировки.

Что это значит?

Следовательно, ни о какой поездке на чемпионат России, который стартует меньше чем через две недели, не может быть и речи. Алёна пропускает турнир, а вместе с ним и отбор на Олимпиаду. В Пекине мы точно фигуристку не увидим.



Конечно, все прекрасно понимают, что действующей чемпионке Европы было бы крайне тяжело завоевать одну из имеющихся квот. Их всего три. Претенденток на поезду на Игры у нас много, и, как минимум, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева и Анна Щербакова выглядят на данный момент сильнее Алёны. Но как бы то ни было, одно дело, когда ты едешь на турнир и в борьбе уступаешь место в Олимпийской сборной. Другое — когда из-за травмы ты даже не можешь бросить вызов ни своим соперницам, ни самой себе. Алёне должно быть сейчас очень обидно.

Это большой минус для Косторной. Она выбыла из гонки на Олимпиаду. Когда человек готовится к Олимпиаде и не участвует в соревнованиях на отбор, это очень плохо. Стабильность выступлений всегда играет решающую роль. Если она, например, не выиграет последующие отборы, то тренерский совет не сделает выбор в её пользу. Отдаётся предпочтение тем, кто выступает на постоянной основе, — сказала Бестемьянова в разговоре с NEWS.ru.

Алёна Косторная Dmitry Golubovich/Global Look Press

Впрочем, невозможность поехать на Олимпиаду — это, скорее всего, меньшее из зол. Теперь абсолютно непонятно, каким образом сложится дальнейшая карьера фигуристки. Сезон можно сказать потерян. Чемпионка Европы и так еле набирала форму без травм. После травмы процесс восстановления, набора кондиций может ещё больше растянуться. А дальше новый олимпийский цикл, и ещё более смутные перспективы. Пройти два олимпийских цикла в нынешних реалиях фигурного катания — миссия невыполнима. В последнее десятилетие такое удавалось только Лизе Туктамышевой. Но она — исключение из правил.

Нужно очень-очень любить фигурное катание, чтобы продолжать бороться и выступать. И ведь дальше не будет легче — только сложнее. Пройдёт Олимпиада — придёт новое, усовершенствованное поколение фигуристок, которому ещё тяжелее будет что-то противопоставить. В такой ситуации перспективы на дальнейшую карьеру Косторной видятся очень призрачными.

Нам бы очень хотелось ошибаться в своих заключениях, но, как сказала Ирина Роднина, поезд Косторной, кажется, ушёл. Увы.