Косторная окончательно ушла от Плющенко и вернулась к Тутберидзе

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Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная вернулась к тренеру Этери Тутберидзе. Она уходила от неё в академию Евгения Плющенко.

Ранее стало известно о переговорах Косторной по возращению к своему первому тренеру. Тогда 17-летняя фигуристка отказалась от комментариев.

Когда я тренировалась в другой школе в этом сезоне, то понимала, что не могу заставить себя до конца что-либо сделать. Понимала, что будь бы сейчас рядом Этери Георгиевна, я бы сделала столько, сколько надо, и даже больше, — заявила Косторная в эфире Первого канала.

Ранее супруга Плющенко Яна Рудковская заявила, что если тренерский штаб Тутберидзе хочет забрать Косторную, им придётся заплатить, «ну или кто-то заплатит». Она подчеркнула, что, если бы «Ангелы Плющенко» забирали такую спортсменку, они бы заплатили.

Как писал NEWS.ru, текущий сезон для Алёны Косторной завершён. Фигуристка заняла шестое место на финале Кубка России и не попадёт на чемпионат мира. Этот сезон откровенно не задался у спортсменки, которая появлялась на чемпионатах всего несколько раз и вызывала у экспертов множество вопросов.