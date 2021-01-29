Косторная убежал от плохих программ Тутберидзе, но и Плющенко не справился

Алёна Косторная в этом сезоне не перестаёт удивлять. Сначала фигуристка поражала публику отсутствием фирменного тройного акселя, теперь решила пойти с новых козырей — поменяла произвольную программу, откатав её всего лишь два раза. Примечательно, что уходя от Тутберидзе, Косторная тоже была недовольна постановками от хореографа прежнего тренерского штаба Даниила Глейхенгауза. Неужели и Плющенко не смог угодить действующей чемпионке Европы? NEWS.ru. пытается понять, почему Алёне так быстро наскучила прежняя программа, и не рискованно ли прибегать к таким изменениям в середине сезона.

Пожалуй, второй по значимости головной болью Алёны Костороной после тройного акселя в этом сезоне являются программы. Всё началось ещё летом прошлого года, когда фигуристка покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе. На момент трансфера у действующей чемпионки мира были готовы уже обе программы. Но их использовать в новом сезоне не стала, сразу дав понять, что они её не устраивают.

Но не устроили идеи Глейхенгауза и Евгения Плющенко, который катком прошёлся по новым программам своей ученицы, назвав их «ужасными» и абсолютно несоответствующими уровню фигуристки. Чтобы это исправить Плющенко пригласил известного канадского хореографа Ше-Линн Бурн, делавшей в своё время постановки для Евгении Медведевой.

Под чутким онлайн-присмотром канадского специалиста был создан номер по мотивам «Ромео и Джульетта» (любимая программа фигуристов в нынешнем сезоне). Правда, премьеры пришлось дожидаться довольно долго. К контрольным прокатам сборной России произвольная программа Косторной не была готова (сказался поздний переход к новому тренеру), а первый официальный старт фигуристки в этом сезоне пришёлся лишь на четвёртый этап Кубка России в начале ноября. В следующий раз в образе Джульетты мы увидели чемпионку Европы 2020 года на российском этапе Гран-при. На этом всё. На последующие старты (пятый этап Кубка России, чемпионат страны) фигуристка не попала из-за коронавируса и его последствий. Если Косторная теперь отберётся на чемпионат мира, то, скорее всего, предстанет на нём уже с новой постановкой. В противном случае зачем нужен был анонс на своей странице в Instagram именно сейчас?

О новой новой программе Косторной на данный момент известно только то, что её снова поставила Ше-Линн Бурн, а на недавней тренировке её смог оценить вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. Впрочем, детали — не самая интригующая часть в этой истории — все явки и пароли наверняка в скором времени раскроет Плющенко. Куда интересней понять, почему программу, которая была использована только дважды в этом сезоне, решили вдруг изменить. По мнению первой российской чемпионки мира Марии Бутырской, на то могло повлиять множество причин.

Причины бывают разные. Может ей неудобно катать программу, может просто не нравится. Бывает такое, что человек не смог найти себя в программе, которую ему поставили. Может быть, программа не очень выигрышная, а, может, кто-то из судей подсказал, что номер не смотрится, что он неинтересный. Зная Алёну, она может кататься лучше, шикарнее. Так считают многие эксперты. Возможно, тренерский штаб рассчитывал, что чемпионат мира не состоится, и тем самым уже потихоньку вёл подготовку к новому сезону, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Все эти доводы небеспочвены. Имея в виду дотошное отношение фигуристки даже к композициям программ (в недавнем интервью призналась, что ушла из группы Тутберидзе в том числе по той причине, что композицию, которую не использовали для её программы, дали другой девочке) можно допустить, что на смену номера могли повлиять, как личные предпочтения фигуристки, так и глобальные цели на будущий олимпийский сезон.

Естественно, в смене программ нет ничего криминального и предосудительного. Человек посчитал, что она ему не подходит и её поменял. Каких-то противоречий на этот счёт быть не должно. К тому же, на смену программы не пришлось задействовать деньги федерации. Эту информацию уже подтвердил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Однако есть всё-таки одно обстоятельство, которое вызывает беспокойство. Менять программу в середине сезона — не самое очевидное решение. Алёна ещё даже не успела током раскатать свою предыдущую: чувствовалось, что он ещё сырая и требует работы, а тут уже новая. Действительно, если бы чемпионата мира не было, то и эти беспокойства автоматически снимались бы. Но чемпионат мира сохранили (по крайней мере на данный момент) и очевидно, что фигуристка будет хотя бы пробовать отобраться на этот турнир. В таком случае ей придётся в довольно сжатые сроки (за неполные два месяца) накатывать новый номер, что очень сложно. Особенно учитывая то обстоятельство, что остальные её конкурентки уже чувствуют себя, более чем уверенно. Но, по мнению Марии Бутырской, даже с этой задачей Алёна способна справиться.

Мы не знаем, когда именно Алёне поставили новую программу. Возможно, они её уже давно катают, но раскрыли карты только сейчас. Ну а если программу поставил только вчера, то и это не проблема. Если катать номер каждый день, то есть шанс предстать в хорошем виде на чемпионате мира. Хоть это будет непросто, — отметила бывшая фигуристка.

Впрочем, неожиданные перемены вряд ли пугают Косторную и её тренерский штаб. Они уже давным-давно дали всем понять, что у фигуристки в этом сезоне свой путь, не зависящий не от каких медалей, турниров и всего прочего. Видимо, новая программа также является продолжением «своего» пути. А какие плоды всё это даст, мы сможем судить уже в следующем олимпийском сезоне.