Косторная рассказала о своём отношении к повышению возрастного ценза

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что для неё поднятие возрастного ценза станет большим плюсом, передаёт ТАСС. Ранее совет Международного союза конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное повышение возраста для выхода во взрослые соревнования до 17 лет во всех дисциплинах. В настоящее время фигуристки выходят из юниоров в 15 лет.
Безусловно, для меня это будет большой плюс. Но я не вижу особой разницы между 16 и 15 годами, если 17 лет — да, это весомая разница. В олимпийский цикл я вошла 14-летней девочкой, юниоркой. А сейчас обо мне говорят: «Да ей уже сто лет в обед», — заявила Косторная.
Ранее Алёна Косторная заявила, что она чуть не упала на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» из-за яркого света прожекторов. Накануне фигурист Евгений Семененко, пытаясь исполнить четверной прыжок в показательном номере, упал и ударился головой об лёд.