18+

Рубрики

Медиа

Архив

Проект «20 идей». Назван способ более эффективного расследования ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Другие

Косторная рассказала о своём отношении к повышению возрастного ценза

Фигуристка Косторная: для меня повышение возрастного ценза будет большим плюсом
15:28, 18 апреля 2022
Косторная рассказала о своём отношении к повышению возрастного ценза Алёна Косторная Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию Алёна Косторная заявила, что для неё поднятие возрастного ценза станет большим плюсом, передаёт ТАСС. Ранее совет Международного союза конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное повышение возраста для выхода во взрослые соревнования до 17 лет во всех дисциплинах. В настоящее время фигуристки выходят из юниоров в 15 лет.

Безусловно, для меня это будет большой плюс. Но я не вижу особой разницы между 16 и 15 годами, если 17 лет — да, это весомая разница. В олимпийский цикл я вошла 14-летней девочкой, юниоркой. А сейчас обо мне говорят: «Да ей уже сто лет в обед», — заявила Косторная.

Ранее Алёна Косторная заявила, что она чуть не упала на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» из-за яркого света прожекторов. Накануне фигурист Евгений Семененко, пытаясь исполнить четверной прыжок в показательном номере, упал и ударился головой об лёд.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео