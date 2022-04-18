Косторная рассказала о своём отношении к повышению возрастного ценза

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Канадская журналистка Беверли Смит написала в Twitter, что благодаря отсутствию российских фигуристок на чемпионате мира среди юниоров в Таллине участницы из других стран смогли выиграть соревнования. Она считает, что это важное преимущество санкций в отношении спортсменов из РФ.

Без российских девушек, которые не участвуют в юниорском чемпионате мира, можно легко увидеть другие преимущества: американки заняли первое, третье и шестое места, — написала журналистка. Накануне золото на чемпионате мира...