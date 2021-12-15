Косторная рассказала, как сломала кисть

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная призналась, что получила перелом кисти в ходе отработки акселя на тренировке. Как спортсменка сказала в опубликованном на собственном YouTube-канале видео, после одного из прыжков она неудачно упала.

Дело было на тренировке. Я отрабатывала аксель и неудачно упала во время одного из прыжков. Дальше сами понимаете, что произошло. Такое бывает, все спортсмены получают травмы, — сказала Косторная.

13 декабря в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что Косторная пропустит чемпионат России в Санкт-Петербурге из-за травмы. Впоследствии в СМИ появилась информация, что спортсменка повредила кисть.

Ранее американская пианистка и композитор Келли Моран выразила надежду, что зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине перенесут ввиду того, что на соревнованиях, скорее всего, не сможет выступить Косторная. Девушка-музыкант пожелала россиянке поскорее оправиться от травмы.