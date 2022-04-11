Косторная рассказала, что подарила Тутберидзе после ухода из группы

Чемпионка Европы 20202 года Алёна Косторная рассказала, что подарила Этери Тутберидзе корзину фруктов вместо цветов в знак благодарности за совместную работу, сообщает «Спорт-экспресс». По словам фигуристки, они выжали из общего сотрудничества всё, что могли. Ранее Косторная перешла в ЦСКА к Елене Буяновой.

Проанализировав всю ситуацию, решили, что мы в принципе выжали из нашего сотрудничества всё, что могли, и время пришло. Не было так, что мы друг друга матом крыли, переругались всё. Все абсолютно спокойно, хорошо. Уходя, принесла корзину фруктов, не букет, — заявила фигуристка.

В сезоне-2020/21 спортсменка выступала под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021 года она снова вернулась к Тутберидзе. Главным достижением Косторной под руководством заслуженного тренера России является победа на чемпионате Европы 2020-го.

Буянова воспитала первую российскую олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову.

Ранее российский фигурист Кирилл Сарновский заявил, что ему было физически и морально тяжело на тренировках Этери Тутберидзе. Спортсмен пожаловался, что не может заниматься в атмосфере, когда на него кричат. Сарновский подчеркнул, что в группе Евгения Плющенко тренировки проходят спокойнее. В мае 2019 года Сарновский перешёл в «Ангелы Плющенко» после полугода совместной работы с Этери Тутберидзе.